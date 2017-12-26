В России рассказали о планах по Донбассу в Минске на 2018 год

Делегация РФ в контактной группе в Минске будет добиваться полного освобождения пленных. Об этом заявил журналистам постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми — это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любое возможное противодействие. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц", — сообщил Грызлов.

По словам Грызлова, в 2018 году российская делегация в контактной группе по Донбассу намерена продолжать "системную реализацию Минских соглашений".

"Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности – на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жёсткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей", — сообщил он.

Количество украинцев, которых незаконно удерживают боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе, продолжает расти - заложников уже 170 человек.

