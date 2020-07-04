В России вступили в силу поправки в Конституцию, которые "обнуляют" сроки Путина

В России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании — соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Владимира Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 года, оставаться у власти до 2036 года, а ещё он получит пожизненную неприкосновенность.

Отметим, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок. К слову, в 1998 году Ельцину этот же суд запретил "обнулить" свой срок и снова пойти на выборы.

Всего же в Конституцию РФ было внесено 206 поправок.