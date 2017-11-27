В России введут идентификацию пользователей онлайн-игр

Совет Безопасности России поручил Минкомсвязи и ФСБ до 1 июня 2018 года разработать меры по идентификации пользователей онлайн-игр и социальных сетей по номерам мобильных телефонов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол состоявшегося 26 октября заседания Совбеза.

С 1 января требование идентифицировать пользователей по номеру сотового и передавать эти сведения по запросу правоохранительным органам вступает в силу для мессенджеров. Их владельцы обязаны будут заключать с сотовыми операторами соглашения, чтобы идентифицировать пользователей через базу данных оператора. Согласно поручению Совбеза РФ, требование об идентификации распространится на онлайн-игры и социальные сети.

Как именно будет происходить идентификация, пока неясно, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникации Карен Казарян. Он напоминает, что по "закону Яровой", вступающему в силу 1 июля, попавшие в реестр "организаторов распространителей информации" (ОРИ) ресурсы будут обязаны хранить содержимое переписки пользователей в течение шести месяцев, а информацию о фактах коммуникации - целый год. По словам Казаряна, требования о дополнительной проверке пользователей неактуальны и избыточны. "Соцсети в принципе и сейчас запрашивают у пользователей номер мобильного телефона для подтверждения аккаунта. Судя по всему, миф о террористах, общающихся в массовых многопользовательских онлайн-играх, все еще актуален", - отмечает аналитик.

В реестре ОРИ сейчас находятся несколько мессенджеров, включая WeChat и Telegram, а также социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Согласно данным данным Mediascope на октябрь 2017 года, месячная аудитория "ВКонтакте" - 41,3 млн человек, "Одноклассников" - 27,5 млн, а Facebook - 19,1 млн, пишет РБК. Согласно информации игрового проекта StreamPub, к концу 2016 года в России было 47 млн пользователей интернет-игр.

По мнению основателя разработчика игр Nival Сергея Орловского, большинство иностранных компаний требование об идентификациии пользователей проигнорируют. "Каким образом они собираются заставить всех разработчиков в мире исполнять требования российского законодательства, когда доля российского рынка от мирового составляет около 2%?" - задается вопросом он. Орловский считает, что требованию российских властей подчинятся лишь "крупные производители игр из топ-10".

Напомним, что ранее в ноябре в Госдуме РФ предложили сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности.