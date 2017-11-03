В России заблокировали сайты о криптовалютах

Российский регулятор Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает RNS.

Кроме того, еще с 11 сайтов подобная информация была удалена. В ведомстве отметили, что большинство таких сайтов размещены в доменной зоне .com.

Роскомнадзор отметил, что ограничение доступа к интернет-ресурсам, занимающимися торговлей криптовалютами или распространяющих информацию о криптовалютах осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена.

"В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ. С остальных интернет-ресурсов запрещенная информация удалена, и они были исключены из Единого реестра запрещенной информаци", - отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее российские чиновники заявляли, что Центробанк РФ совместно с Гепрокуратурой РФ ведет работу по ограничению доступа в России к зарубежным сайтам, которые предоставляют услуги по торговле криптовалютами и производными финансовыми инструментами на их основе.