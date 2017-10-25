В России заявили о решении создать морскую бригаду Росгвардии для охраны Керченского пролива

В Росгвардии заявили о намерении создать морскую бригаду, которая будет охранять Керченский пролив.
Об этом со ссылкой на ее главу Виктора Золотова передает Интерфакс-Украина.
"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - заявил он в Совете Федерации.
Ранее сообщалось, что Россия перекрыла движение через Керченский пролив.
В свою очередь Украина назвала действия РФ незаконными.