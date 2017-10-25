В России заявили о решении создать морскую бригаду Росгвардии для охраны Керченского пролива

25 октября 2017 г. 12:31
Источник: Новое Время
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В Росгвардии заявили о намерении создать морскую бригаду, которая будет охранять Керченский пролив.

Об этом со ссылкой на ее главу Виктора Золотова передает Интерфакс-Украина.

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - заявил он в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия перекрыла движение через Керченский пролив.

В свою очередь Украина назвала действия РФ незаконными.

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