В России заявили о решении создать морскую бригаду Росгвардии для охраны Керченского пролива

В Росгвардии заявили о намерении создать морскую бригаду, которая будет охранять Керченский пролив.

Об этом со ссылкой на ее главу Виктора Золотова передает Интерфакс-Украина.

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - заявил он в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия перекрыла движение через Керченский пролив.

В свою очередь Украина назвала действия РФ незаконными.