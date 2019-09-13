 

В России заявили о завершении войны в Сирии

13 сентября 2019 г. 8:40
Источник: УНИАН
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии. Об этом он сказал в интервью газете "Труд".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", — сказал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас – оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Война в Сирии длится с 2011 года, когда рядом арабских стран прокатилась волна антиправительственных восстаний. Правительство Сирии с тех пор воевал и до сих пор воюет против различных оппозиционных к нему сил, в том числе и исламистских структур вроде террористической "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял сирийскому правительству применения в войне запрещенной, в частности химической, оружия.

За эти годы правительства во главе с Башаром Асадом удалось вернуть контроль над большей частью территории страны.
 

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