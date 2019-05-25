В российском МИД прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков

25 мая 2019 г. 19:20
Источник: РБК-Украина
196 просмотров

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву о распоряжении временных мер по иску Украины.

"При подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - сообщается на сайте российского МИД.

При этом в российском ведомстве не стали комментировать требование Трибунала отпустить военнопленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства... отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ о том, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

Напомним, сегодня в городах Украины, в том числе и в Харькове прошла акция в поддержку украинских моряков, которые находятся в российском плену уже в течение полугода.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.