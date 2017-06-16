В саду Шевченко нашли боеприпасы времен Второй мировой

16 июня 2017 г. 15:57
Источник: Интерфакс - Украина
67 просмотров

Пиротехники Главного управления ГСЧС в Харьковской области обезвредила боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены во время проведения земельных работ в саду Шевченко в Харькове.

Как сообщаетГУ ГСЧС в Харьковской области, прибывшие на место пиротехники идентифицировали предмет, найденный рабочими, как минометную мину диаметром 82 мм. Проверив прилегающую территорию металлоискателем, они также обнаружили ручную гранату Ф-1.

"Боеприпасы были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва тот же день. Пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.