В саду Шевченко нашли боеприпасы времен Второй мировой

Пиротехники Главного управления ГСЧС в Харьковской области обезвредила боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены во время проведения земельных работ в саду Шевченко в Харькове.

Как сообщаетГУ ГСЧС в Харьковской области, прибывшие на место пиротехники идентифицировали предмет, найденный рабочими, как минометную мину диаметром 82 мм. Проверив прилегающую территорию металлоискателем, они также обнаружили ручную гранату Ф-1.

"Боеприпасы были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва тот же день. Пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.