В СБУ отрицает намерение завести дело на НАБУ о госизмене

23 октября 2017 г. 12:14
Источник: Левый берег
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В Службе безопасности Украины опровергают информацию об открытии оперативно-розыскного дела на детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры для расследования их причастности к государственной измене.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская в понедельник, комментируя информацию СМИ о том, что СБУ якобы открыла ОРД на детективов НАБУ и прокуроров САП с целью расследовать их причастность к госизмене.

Ранее агентство Українські Новини сообщило, что ОРД заведено из-за задержания заместителя министра обороны Игоря Павловского в связи с закупкой топлива у компании "Трейд Коммодити". Инициатором таких действий якобы выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.

11 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

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