В СБУ рассказали о количестве украинцев, которые остаются на Донбассе в плену у боевиков

На территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на данный момент остаются в плену боевиков 227 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев", - говорится в сообщении СБУ.

Также в СБУ отметили, что благодаря работе Службе безопасности, к родным и близким с РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 украинцев.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен заключенными в формате 35 на 35.

35 украинцев вернулись домой.

В Борисполе первыми их встречали президент Владимир Зеленский, родственники и журналисты. Они обнимали теперь уже бывших пленников Кремля и приветствовали. Освобожденные, в свою очередь, благодарили всех за организацию их обмена - в том числе главу государства и омбудсмена Людмилу Денисову.

Также в СБУ отметили, что освобождение пленных происходило с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм.