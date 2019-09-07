 

В СБУ рассказали о количестве украинцев, которые остаются на Донбассе в плену у боевиков

07 сентября 2019 г. 16:05
3 просмотра

На территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на данный момент остаются в плену боевиков 227 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев", - говорится в сообщении СБУ.

Также в СБУ отметили, что благодаря работе Службе безопасности, к родным и близким с РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 украинцев.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен заключенными в формате 35 на 35.

35 украинцев вернулись домой.
В Борисполе первыми их встречали президент Владимир Зеленский, родственники и журналисты. Они обнимали теперь уже бывших пленников Кремля и приветствовали. Освобожденные, в свою очередь, благодарили всех за организацию их обмена - в том числе главу государства и омбудсмена Людмилу Денисову.

Также в СБУ отметили, что освобождение пленных происходило с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.