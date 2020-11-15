В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них голосуют в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

Избирательные участки традиционно открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов.

Уже зафиксированы первые нарушения в ходе избирательного процесса.

Так, на одной из херсонских участков избиратель пытался проголосовать с помощью приложения "Дія". Использовать приложение можно только, если УИК имеет техническую возможность проверить е-паспорт.

Также ЦИК сообщает, что сегодня проводится повторное голосование в 17 регионах по выборам депутатов 53 местного совета: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 000.

В Луцке на двух участках нет протоколов утреннего заседания, а на двух других нарушен порядок выдачи бюллетеней.

А на избирательных участках в Каменце-Подольском не хватает стационарных ящиков для голосования. Так, на нескольких средних участках есть только три урны для голосования, хотя в соответствии с законодательством их должно быть не менее 4.

На УИК №320772 в городе Украинка комиссия начала первое заседание преждевременно. По словам наблюдательницы гражданской сети "Опора", когда она прибыла на участок в 07:05, сейф уже был открытым.

За кресло мэра Одессы борются действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик, баллотирующийся от ОПЗЖ. В первом туре Труханов набрал 38,35% голосов, а Скорик - 19,47%.

В Сумах за пост борются действующий мэр Александр Лысенко, который баллотировался от "Батькивщины", и кандидат от партии "Европейская солидарность" Вадим Акперов. Лысенко в первом туре собрал 44,2% голосов, Акперов - 14,71%.

В Луцке во второй тур вышли экс-мэр Богдан Шиба (самовыдвиженец, набрал 13,14%) и советник действующего городского головы Игорь Полищук ("За майбутнє", 32,47%).

В Херсоне во второй тур вышел народный депутат от группы "За будущее" Игорь Колыхаев (30,75%) и трижды бывший городской голова Владимир Сальдо. Последний в 2012 году был избран в Верховную Раду от Партии регионов, активно поддерживал Виктора Януковича и голосовал за законы 16 января 2014.

Колыхаев, несмотря на принадлежность к "За майбутнє", баллотировался от региональной партии "Нам здесь жить".

В Краматорске соревнуются действующий мэр Андрей Панков и депутат местного совета от "Нашего края" Александр Гончаренко, оба баллотировались как самовыдвиженцы. Панков в первом туре набрал 37,75%, а Гончаренко - 48,61%.

Самовыдвиженец и дважды экс-нардеп Владимир Мельниченко и кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко борются за пост городского головы Каменец-Подольского. Первый набрал 40,47% в первом туре, второй - 35,46%.

Мэра также выбирает и город Украинка, где в первом туре оба кандидата набрали одинаковое количество голосов - 1233. Жители выбирать между кандидатом от "Слуги народа" Оксаной Кирилюк и кандидатом от "Европейской солидарности" Александром Туренко.

Напомним, что второй тур выборов городских председателей ЦИК назначила на две даты - 15 и 22 ноября.

22 ноября голосование состоится в Днепропетровской области (г.Днепр и м. Кривой Рог), Донецкой (г.Славянск), Закарпатской (г.Ужгород), Киевской (г.Бровары), Львовской (г.Дрогобыч и г. Львов), Полтавской (г. Полтава) и Ровенской (г. Ровно) областях.

27 декабря пройдут повторные выборы городского головы Борисполя. Действующий мэр Анатолий Федорчук, который лидировал в первом туре, 28 октября умер от коронавируса.