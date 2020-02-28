В шести районах Харьковщины - новые главы РГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей шести райгосадминистраций в Харьковской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня, 28 февраля, на сайте Офиса Президента.

Согласно документу, новые руководители районных администраций назначены в Зачепиловском, Золочевском, Кегичевском, Красноградском, Лозовском и Сахновщинском районах области.

Так, председателем Лозовской райгосадминистрации (РГА) - Андрей Засеев;

председателем Красноградской РГА - Александр Кайдаш;

председателем Кегичевской РГА - Джамал Стаценко;

председателем Золочевской РГА - Тамаз Гамбарашвили;

председателем Зачепиловской РГА - Елена Петренко.

Также Владимир Зеленский подписал сегодня, 28 февраля, распоряжения об увольнении глав администраций в Кегичевском, Красноградском и Лозовском районах области.

Согласно документу, уволен с должности главы Кегичевский райдминистрации Гончаров Роман Анатольевич, Третьяков Евгений Андреевич уволен с должности главы Красноградской РГА, Кропов Ашот Оганесович уволент с должности главы Лозовской райадминистрации.

Причина увольнения глав РГА — в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.