В шести районах Харьковщины - новые главы РГА

28 февраля 2020 г. 15:40
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей шести райгосадминистраций в Харьковской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня, 28 февраля, на сайте Офиса Президента.

Согласно документу, новые руководители районных администраций назначены в Зачепиловском, Золочевском, Кегичевском, Красноградском, Лозовском и Сахновщинском районах области.

Так, председателем Лозовской райгосадминистрации (РГА) - Андрей Засеев;

председателем Красноградской РГА - Александр Кайдаш;

председателем Кегичевской РГА - Джамал Стаценко;

председателем Золочевской РГА - Тамаз Гамбарашвили;

председателем Зачепиловской РГА - Елена Петренко.

Также Владимир Зеленский подписал сегодня, 28 февраля, распоряжения об увольнении глав администраций в Кегичевском, Красноградском и Лозовском районах области.

Согласно документу, уволен с должности главы Кегичевский райдминистрации Гончаров Роман Анатольевич, Третьяков Евгений Андреевич уволен с должности главы Красноградской РГА, Кропов Ашот Оганесович уволент с должности главы Лозовской райадминистрации.

Причина увольнения глав РГА — в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

 

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