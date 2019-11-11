В штабе ООС рассказали, когда начнется разминирование на месте разведения сил в Петровском

11 ноября 2019 г. 11:52
Источник: РБК-Украина
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Украинские саперы приступят к разминированию территории на месте разведения сил в Петровском Донецкой области 12 ноября.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.

По его словам, сегодня завершится разведение сил в Петровском, после чего должно начаться разминирование территории.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий", - сообщил Штупун.

Напомним, разведение в Петровском началось 9 ноября. При этом украинские войска готовы в короткие сроки вернуться на позиции разведения сил в случае обстрелов и провокаций со стороны боевиков.

 

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