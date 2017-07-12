В Сирии погиб российский военный советник

12 июля 2017 г. 10:32
Источник: Левый берег
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В Сирии в результате миноментного обстрела боевиков погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов, передает Интерфакс.

"Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", - сообщили во вторник в Минобороны России.

По данным Минобороны РФ инцидент произошел в провинции Хама - боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.

В военном ведомстве сказали, что Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.

В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных.

Напомним, в мае сообщалось, что в Сирии погиб российский военный советник Евгений Константинов. Минобороны РФ его гибель не подтверждало.

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