В Сирии в результате миноментного обстрела боевиков погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов, передает Интерфакс.

"Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", - сообщили во вторник в Минобороны России.

По данным Минобороны РФ инцидент произошел в провинции Хама - боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.

В военном ведомстве сказали, что Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.

В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных.

Напомним, в мае сообщалось, что в Сирии погиб российский военный советник Евгений Константинов. Минобороны РФ его гибель не подтверждало.