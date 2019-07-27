 

У Зеленского назвали кандидатов на посты министров образования и здравоохранения

27 июля 2019 г. 21:00
Источник: Левый берег
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Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак. Оба были избраны народными депутатами по спискам "Слуги народа".

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил  глава штаба партии.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал Корниенко о Бабаке.

Корниенко отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве, но "Слуга народа" намерена продолжить их реформы.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы, - ред.). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - сказал Корниенко.

 

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