В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

15 июня 2017 г. 20:16
Источник: РБК-Украина
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В СНБО состоялся круглый стол, в ходе которого рассматривался законопроект о реинтеграции Донбасса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрили концепцию реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

Как отмечается, в рамках анонсированного секретарем СНБО Александром Турчиновым круглого стола состоялось обсуждение законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".

"Концепция закона в целом была поддержана. Одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент", - сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.

Участие в заседании круглого стола приняли эксперты по внешнеполитическим и оборонным вопросам, вопросам безопасности а также представители органов государственной власти.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко вскоре внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект об реинтеграции Донбасса.
 

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