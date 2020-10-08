В Совбезе Кыргызстана заявили об исчезновении президента и премьера: границу закрывают

Местопребывание президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

Об этом в комментарии Интерфакс-Запад сообщил заместитель главы Совета нацбезопасности страны Омурбек Суваналиев.

«В целях безопасности принято решение закрыть границу», – заявил он.

По словам Суваналиева, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестов. Было несколько обращений президента, опубликованных в сети, однако где их записывали – неизвестно.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где – мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяют, что работают удаленно и в отставку не подавали», – добавил мужчина.

Суваналиев подчеркнул, что политическая ситуация в стране остается напряженной, поскольку политические партии не могут договориться.

Напомним, протесты в Кыргызстане вспыхнули в ночь на 5 октября – после парламентских выборов: когда из 16-ти партий 7% барьер преодолело лишь три – две провластные и одна оппозиционная.

11 оппозиционных партий, которые в парламент не попали, отказались признавать выборы, и около 5 тысяч граждан вышли на центральные улицы столицы в знак протеста, требуя пересмотра результатов парламентских выборов.

Силовики пытались оттеснить демонстрантов от правительственных зданий слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Однако попытки закончились «коктейлями Молотова» со стороны протестующих.

Правительственные автомобили со спешкой покинули Белый дом, а оппозиция штурмом его захватила.

Уже утром действующий глава Кыргызстана отреагировал на ночные протесты обвинением оппозиции в попытке переворота в стране. Кроме того, он сообщил, что ЦИК пересмотрит результаты выборов и при необходимости их аннулирует.

В ответ избирательная комиссия заявила, что результаты отменяет и обдумывает решение о самороспуске.

