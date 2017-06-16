В США готовы поддержать альтернативу Минским соглашениям при условии ее эффективности

16 июня 2017 г. 10:57
Источник: УНИАН
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В то же время Вашингтон поддерживает и Минские соглашения и призывает стороны соблюдать их.

США готовы поддержать альтернативу Минским договоренностям по решению кризиса на востоке Украины, если бы новый формат был эффективным. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Ноерт.

Однако, Ноерт подчеркнула, что не знает о намерениях США возглавить усилия по созданию альтернативы Минску.

«Если бы стороны пришли к какой-либо другой сделке путем иного механизма, и если они были бы согласны к нему присоединиться и успешно выполнять, я думаю, мы были бы открыты для поддержки такого механизма», - сказала она, добавив, что целью США остается мир на Донбассе, а для этого стоит рассматривать разные варианты.

Ноерт также подчеркнула, что Вашингтон поддерживает Минские соглашения и продолжает призывать стороны соблюдать их.

«Мы не удовлетворены прогрессом в выполнении соглашения и глубоко обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе», - подчеркнула она.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Соединенные Штаты готовы продолжать и даже ужесточать санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.

«Мы в постоянном диалоге с нашими американскими партнерами, и США постоянно присутствуют в «нормандском формате» на уровне посла и имеют полную информацию и координацию», - отметил Порошенко.

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