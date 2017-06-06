В США ограбили владельца крупнейшей коллекции, посвященной "Звездным войнам"

06 июня 2017 г. 20:48
Источник: Левый берег
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Владелец самой большой коллекции трофеев по "Звездным войнам" заявил, что его ограбил один из близких друзей.

Об этом пишет The Guardian.

Стив Сансвит, управляющий ранчо "Оби-Ван" (музеем, посвященным киносаге) в Петалуме, Калифорния, сообщил, что в период с 2015 по 2016 год из его коллекции пропало от 120 до 130 экземпляров стоимостью $200 тыс.

Сансвит утверждает, что за ограблением стоит его бывший друг, 45-летний Карл Эдвавд Каннингем из штата Джорджия, который нередко бывал у него дома. Многие из коллекционных предметов были перепроданы Каннингемом, о чем Зак Танн - один из торговцев подобными вещами - сообщил коллекционирующему трофеев по "Звездным войнам" Филипу Вайсу. В результате Вайс пришел к выводу, что фигурки были украдены с ранчо "Оби-Ван" Сансвита.

В связи с кражей Сансвит призывает всех фанатов киноэпопеи помочь ему вернуть коллекционные предметы. Он опубликовал сообщение с деталями преступления на своем сайте, и просит обращаться к нему по поводу пропавших вещей по email-адресу tips@ranchoobiwan.org.

Актер Марк Хэмилл, прославившийся своей ролью джедая Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны", в своем Twitter призвал Сансвита опубликовать список пропавших вещей, чтобы "защитить потенциальных жертв от приобретения "горячих" товаров.

В коллекции Сансвита насчитывается более 300 тыс. предметов, которые каким-либо образом связаны с фильмом. Это костюмы, фигурки, копии космических кораблей и прочей атрибутики "Звездных войн".

Напомним, что в конце апреля стала известна дата выхода девятого эпизода "Звездных войн". Фильм станет заключительным в третьей трилогии, его название пока неизвестно

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