В США ограбили владельца крупнейшей коллекции, посвященной "Звездным войнам"

Владелец самой большой коллекции трофеев по "Звездным войнам" заявил, что его ограбил один из близких друзей.

Об этом пишет The Guardian.

Стив Сансвит, управляющий ранчо "Оби-Ван" (музеем, посвященным киносаге) в Петалуме, Калифорния, сообщил, что в период с 2015 по 2016 год из его коллекции пропало от 120 до 130 экземпляров стоимостью $200 тыс.

Сансвит утверждает, что за ограблением стоит его бывший друг, 45-летний Карл Эдвавд Каннингем из штата Джорджия, который нередко бывал у него дома. Многие из коллекционных предметов были перепроданы Каннингемом, о чем Зак Танн - один из торговцев подобными вещами - сообщил коллекционирующему трофеев по "Звездным войнам" Филипу Вайсу. В результате Вайс пришел к выводу, что фигурки были украдены с ранчо "Оби-Ван" Сансвита.

В связи с кражей Сансвит призывает всех фанатов киноэпопеи помочь ему вернуть коллекционные предметы. Он опубликовал сообщение с деталями преступления на своем сайте, и просит обращаться к нему по поводу пропавших вещей по email-адресу tips@ranchoobiwan.org.

Актер Марк Хэмилл, прославившийся своей ролью джедая Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны", в своем Twitter призвал Сансвита опубликовать список пропавших вещей, чтобы "защитить потенциальных жертв от приобретения "горячих" товаров.

В коллекции Сансвита насчитывается более 300 тыс. предметов, которые каким-либо образом связаны с фильмом. Это костюмы, фигурки, копии космических кораблей и прочей атрибутики "Звездных войн".

Напомним, что в конце апреля стала известна дата выхода девятого эпизода "Звездных войн". Фильм станет заключительным в третьей трилогии, его название пока неизвестно