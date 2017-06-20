В США притормозили введение новых санкций для России

Республиканцы притормозили голосование по антироссийским санкциям и передали законопроект в комитет для оценки его содержания.

Республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил Сенат.

По данным агентства, вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам для оценки его содержания.

Если Палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит согласовывать текст с Сенатом.

Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел выразил обеспокоенность тем, что республиканцы задержали прохождение законопроекта.

"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", − заявил он и потребовал незамедлительного голосования по законопроекту.

Напомним, Сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана на прошлой неделе. Санкции против РФ были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.