 

В Украине будут штрафовать за разрушение дорог: Зеленский подписал закон

23 сентября 2019 г. 14:08
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, последний этап прохождения документа - закон подписан и возвращен с подписью от президента.

Проектом устанавливается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 17 сентября данный закон передали на подпись Зеленскому. Проект закона ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

 

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