В Украине может появится президентский пул журналистов

В Украине может появиться пул журналистов для освещения деятельности президента и общения с ним. Подобную инициативу озвучил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Вестям".

Он рассказал, что ОП получает "огромные пачки" запросов на эксклюзивное интервью. "Но, если бы мы позволили себе дать интервью одному или двум изданиям, обиделись бы все остальные. Поэтому в итоге мы вышли на формат марафона, чтобы уже точно никто не обиделся", - пояснил он.

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше - так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ - мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу Офиса или его заместителей", - добавил замглавы ОП. При этом Тимошенко уточнил, что это пока не окончательное решение, а озвученная идея.

"Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", - сказал он.

