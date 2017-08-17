В Украине открыли базу данных о всех владельцах компаний

17 августа 2017 г. 11:53
Источник: УНИАН
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В Украине открыли информацию о бенефициарах всех компаний. Таким образом Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев – по инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман. Следовательно, информацию о конечных владельцах всех украинских компаний обнародован на Едином государственном портале открытых данных.

Согласно его сообщению, СМИ и общественность смогут «свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверял, что с выплатой субсидий населению не будет никаких проблем.

«Общий уровень оплаты по субсидиям составляет около 98,5%. До последних изменений в бюджет мы предусмотрели дополнительно 14 млрд 100 млн грн на субсидии. Средства есть, сейчас проводятся расчеты для того, чтобы каждый город и в каждую область предоставить необходимую сумму денег и финансировать. Здесь нет никаких проблем, решения принятые парламентом, и мы сейчас работаем над верификацией сумм и их оплатой», - подчеркнул премьер.

 

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