В Украине отмечают годовщину Революции Достоинства

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают шестую годовщину Революции достоинства. Именно в эти дни в Украине началась Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Эти события изменили историю нашей страны. А самой трагической для украинцев стала борьба за справедливость, начавшаяся ровно 6 лет назад с Евромайдана. Впоследствии эта акция превратится в Революцию достоинства и свободы.

Протест в центре столицы назвали Евромайданом, а наиболее активными его участниками стали студенты. Еще через несколько дней мирная акция среди ночи превратится в жестокое побоище.

Революция достоинства и свободы стала одной из самых трагических страниц в истории современной Украины, но навсегда изменила страну и украинцев.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших на Майдане.

Вместе с супругой Еленой, премьер-министром Алексеем Гончаруком и первым вице-спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком президент почтил их память, поставив лампадку к часовенке на улице Небесной Сотни в Киеве.