В Украине отменили скандальный языковой закон Кивалова-Колесниченко

Конституционный суд вынес решение по закону "Об основах государственной языковой политики".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте КС.

"28 февраля на пленарном заседании Палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины № 2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", – говорится в сообщении.

Пока не уточняется, какое именно решение было принято.

В пресс-службе КС пояснили, что решение принято и готовится к обнародованию на сайте КСУ.

В то же время источники УП в Конституционном суде подтверждают, что КС признал закон о "Об основах государственной языковой политики "неконституционным.

В свою очередь депутат Киевского городского совета представитель ВО "Свобода" Олег Бондарчук, который представлял указанное представление в суде, утверждает, что КС признал языковой закон неконституционным.

"Закон Кивалова-Колесниченко признан неконституционным! Спасибо всемдепутатам кто подписал это представление в Конституционный суд, которое я имел честь представлять в КСУ вместе с Ириной Фарион и Леонидом Емцем", - пишет он в Фейсбук.

Об этом также пишет еще один "свободовец" - Андрей Ильенко.

Напомним, Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики» 3 июля 2012 года.

8 августа его подписал Виктор Янукович, который в то время занимал пост президента Украины.

24 февраля 2014 года парламент проголосовал за его отмену.

В то же время Александр Турчинов, исполнявший на то время обязанности президента, отказался подписывать принятый документ, и он так и не вступил в силу.