В Украине повысили штрафы за незаконный въезд на оккупированные территории и в зону АТО

Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №5442 относительно усовершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой в противодействии нелегальной миграции на государственной границе и других правонарушений в пограничной сфере.

За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушения на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями.

В частности, за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде "злостного неповиновения" требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей вырастет с 85-170 гривен до 850-1700 гривен. Повторное нарушение или группой лиц - 1700 - 5100 грн (сейчас - 170-340 грн).

Законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение правил регистрации и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства - с 510-850 грн до 1700-5100 грн.

Добавляется новая статья - за умышленный въезд в Украину иностранцем, несмотря на запрет. Штраф за это составит от 1700 до 5100 грн.

Попытка перейти границу вне пункта пропуска или по поддельным документам будет стоить от 3400 до 8500 грн (сейчас - от 1700 до 3400 грн). Повторное нарушение в течение года или группой людей - от 8500-13 600 грн.

Если при попытке пересечь границу иностранец не нарушил Уголовный кодекс, его должны отправить в страну предыдущего пребывания, а в Украину запретить въезжать на 5 лет (сейчас - от 3 до 5 лет).

Штраф за попытку попасть в зону АТО вне пунктов въезда-выезда может составлять от 510 до 1190 гривен.

Нарушение порядка въезда в временно оккупированных территорий будет стоить 3400-5100 грн (сейчас минимальный штраф составляет 1700 грн). Повторно, группой лиц или в течение года - до 8500 грн. Но эти штрафы смогут наложить только в течение трех месяцев со дня выявления нарушения - и не позднее одного года со дня совершения.

Если иностранец с нарушениями пытался попасть на временно оккупированную территории или в зону проведения АТО - или выехать оттуда, ему запрещают въезд в Украину на 3 года. При повторной попытке запрет на въезд в Украину составит 10 лет.

Документ вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном издании, однако не полностью. В частности, штрафовать за незаконный въезд в зону проведения АТО начнут только через три месяца.