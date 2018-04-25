В Украине прошли финальные испытания ракетного комплекса "Ольха"

25 апреля 2018 г. 17:30
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В Украине прошли финальные испытания ракетного комплекса "Ольха".

 Участие в огневых испытаниях нового ракетного комплекса принял президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Петр Порошенко поставил задачу начать серийное производство ракеты в 2018 году.

«Ракета «Ольха» собрана полностью из украинских комплектующих. Нам никто не может помешать производить это высокоточное оружие», - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко также отметил, что впервые за такой короткий срок было налажено производство нового высокоточного оружия.

«Ракета будет поставлена на вооружение», - сказал Президент.

Он напомнил, что до 2014 года возможности Вооруженных сил и ракетного комплекса уничтожались, были ликвидированы производства.

«Мы за это заплатили очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, враг знает потенциал украинской армии. Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета «Ольха» в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского союза», - подчеркнул Глава государства.

Президент также подчеркнул, что в настоящее время поставлены новые задачи, в частности - по разработке крылатых ракет. Глава государства подчеркнул, что Украина согласно независимому международному оцениванию вошла в 10-ку самых эффективных армий Европы.

«Мы уверены в том, что такие шаги нас значительно приближают к повышению эффективности, и наши партнеры, в том числе и партнеры по НАТО, могут твердо рассчитывать на мощь ВСУ. Так же, как и мы рассчитываем на наших партнеров», - отметил Глава государства.

Видео: 

Президент взяв участь у завершальних випробуваннях РК «Вільха»

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