В Украине сегодня отмечают День Вооруженных сил

В воскресенье, 6 декабря, в нашей стране отмечают День Вооруженных сил. Праздник был учрежден в 1993 году и отмечается в день принятия закона «о Вооруженных силах Украины».

Вооруженные силы Украины состоят из Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Воздушных и Военно-морских сил. Помимо основных родов войск, в состав ВСУ входят подразделения территориальной обороны, Военная служба правопорядка, Медицинская, Капелланская, Юридическая и Социально-психологическая службы.

Традиционно в этот день защитников нашей страны поздравляет президент, также проходит возложение цветов к могиле неизвестного солдата.

Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми утвердил разделение должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. С 21 мая прошлого года обе эти должности занимал Руслан Хомчак.

Разделение должностей предусматривает, что главнокомандующий ВСУ осуществляет командование армией, а Генеральный штаб обеспечивает его работу, отвечает за развитие, подготовку, комплектование и обеспечение Вооруженных сил.

Теперь Хомчак стал главнокомандующим ВСУ, а должность начальника Генштаба получил его бывший заместитель Сергей Корнейчук.

Новое командование объединенных сил ВСУ возглавил Сергей Наев, который в 2018-2019 годах руководил операцией Объединенных сил в Донбассе.