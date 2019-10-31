В Украине вступил в силу закон о материальной ответственности военных

31 октября 2019 г. 10:23
Источник: РБК-Украина
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Законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" в четверг, 31 октября, вступил в силу. В среду документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ, в частности, определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военных, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, виновных в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшения или снижения его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, а также порядок возмещения такого вреда.

Действие закона распространяется на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил документ 9 октября и передал его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который подписал данный закон 29 октября.

 

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