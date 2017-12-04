В Украине вступил в силу закон об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы

В Украине 3 декабря вступили в силу законы №2176-VIII и №2177-VIII об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы о государственной поддержке кинематографии в Украине. В субботу их опубликовали в официальном издании "Голос Украины"

Кинематограф освободили до 1 января 2023 года от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС), если речь идет о производстве национальных фильмов и озвученных на украинском иностранных, работах по изготовлению архивов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины. Это также касается типажирования национальных и озвученных на украинском языке иностранных фильмов; дубляжа или озвучки фильмов на украинском, а также работ по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Временно освобождаются от налога на добавленную стоимость публичные вещатели при демонстрации или распространении национальных фильмов.

Также до 1 января 2023 года производители украинских фильмов смогут ввозить на территорию Украины без уплаты пошлины ряд товаров. В перечне:

- кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой дорожки,

- пленки в рулонах, катушках или в виде лент для кинематографии или фотосъемки,

- бобины, катушки и аналогичные изделия для намотки фото- и кинопленок или лент, пленок и тому подобное,

- аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, в состав которой входят или не входят приемная, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура; телевизионные камеры; цифровые камеры и записывающие видеокамеры,

- части передающей аппаратуры для радиовещания или телевидения, в том числе антенны,

- линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любых материалов, оправленные, для инструментов или аппаратуры, кроме таких элементов из оптически необработанного стекла (в частности речь идет об объективах для камер, проекторов или фотоувеличителей, или фотоуменьшителей),

- кинокамеры и кинопроекторы с устройствами звукозаписи или звуковоспроизведения или без них,

- аппаратура и оборудование для фото- или кинолабораторий; негатоскопы; экраны проекционные,

- лампы (светильники) и осветительное оборудование, включая прожекторы и их части; световые вывески, световые указатели, табло с названием или адресом и подобные изделия, имеющие вмонтированный источник света и их части.