 

В Украине вступила в силу отмена госфинансирования партий, набравших 2-5% голосов избирателей

18 октября 2019 г. 12:44
Источник: 112.ua
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В Украине вступили в силу нормы, которые отменяют госфинансирование политических партий, которые набрали от 2% голосов на парламентских выборах, но не преодолели 5%-ый барьер. Соответствующие изменения предусматривает закон № 140-IX.

Помимо прочего, закон отменил госфинансирование партий, набравших от 2 до 5% голосов избирателей на парламентских выборах.

Объемы финансирования политсил, которые попали в парламент, сокращены вдвое.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 2 октября 237 голосами народных депутатов (почти только голосами представителей фракции "Слуги народа"). На каждом этапе обсуждения документ критиковали за "скрытые" в нем нормы о госфинансировании партий - так как в целом закон посвящен перезагрузке НАПК.

Ранее сообщалось, сколько государственных денег и по какому принципу должны были получить политические партии, получившие на выборах более 2 процентов голосов.

 

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