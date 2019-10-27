В Украину прибыла Венецианская комиссия

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27 октября 2019 г. 16:21
Источник: Левый берег
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Венецианская комиссия (Европейская комиссия "За демократию через право") с 25 октября находится в Украине с визитом, целью которого является изучение внедрения закона о языке. Об этом сообщили в МИД.

"Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Венецианская комиссия примет на своем 125-м пленарном заседании в декабре этого года", - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь, который принял делегацию, сообщил представителям комиссии, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины будет определяться новым законом о нацменьшинства, который представят на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, Рада приняла закон о языке 25 апреля. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон.

20 мая Совет безопасности ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.

Закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

 

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