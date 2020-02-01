В Украину приедет Эрдоган

3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечается, в рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества во всех направлениях взаимодействия.

«Также по итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов и участие глав стран в работе украино-турецком бизнес-форуме», - говорится в сообщении.