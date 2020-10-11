В Украину с визитом едет польский президент Анджей Дуда

Президент Польши Дуда с женой Агатой 11 октября приедут в Украину с официальным визитом, который продлится до 13 октября. Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Во время визита состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом шныряли.

Также запланировано участие президента Польши в мероприятиях по случаю 80-летия Катынского преступления в Быковне. Он примет участие в открытии на территории польского посольства в Киеве памятника легенде "Солидарности", этнической украинке Анне Валентинович, передает Укринформ.

В Киеве Дуда также возложит символическую корзину с колосками пшеницы под памятником жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов и зажжет свечу перед крестом Героев Небесной Сотни.

В Одессе президенты Украины и Польши откроют украинско-польский транспортный и логистический форум, где в их присутствии будет подписан меморандум о взаимопонимании между портами в Одессе и Гданьске.

В Одессе Дуда также возложит цветы к мемориальной доске в память экс-президента Польши Леха Качиньского.

Напомним, лидеры Украины и Польши провели телефонный разговор в сентябре. В августе Дуда принес присягу на второй пятилетний срок полномочий главы государства. В своей речи он упомянул Украину.