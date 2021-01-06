В Украину тайно завезли вакцину Pfizer для чиновников - Бродский

Некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно вакцинировались от COVID-19, нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за две дозы препарата по 2,5 тысячи евро, утверждает бизнесмен Михаил Бродский в колонке на “Обозревателе”, где он является главой редакционного совета.

Бродский добавил, что среди тех, кто вакцинировался нелегально завезенной вакциной были премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 – за две", – написал Бродский.

Он утверждает, что партию вакцины Pfizer тайно завезли в Украину чартером перед Новым годом. Бродский предполагает, что вакцину ввезли без растаможки и пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".

Бизнесмен призвал СБУ проверить нелегальную вакцинацию незарегистрированным препаратом. Он добавил, что попросил правоохранителей из Израиля проверить эту информацию.

"Заодно этим займутся израильские расследователи, которым я написал соответствующее обращение. Уверен, что украинские правоохранители не найдут состава преступления, а израильские – вскроют все", – написал он.

Бродский также предложил чиновникам сдать тесты на антитела для подтверждения предположений о вакцинации.