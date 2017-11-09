В Варшаве установили памятные доски, посвященные борьбе с УПА

В ближайшие дни на Могиле неизвестного солдата в Варшаве откроют две новые мемориальные доски, посвященные защитникам польских поселений на Волыни и в юго-восточной Малопольше.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщил государственный секретарь в Министерстве национальной обороны Польши Михал Дворчик, сообщает "Польское радио".

"Таблицы установлены по инициативе министра национальной обороны Антони Мацеревича. В частности, они увековечат солдат, защищавших местную польскую общину от украинских националистов из ОУН-УПА", - сказал Дворчик.

Мемориальные доски посвящены событиям, в частности, в селах Корытница (12 марта 1944 года), Нароль (21-22 мая 1944 года), Речица (2 июня 1944 года) и Бирча (1945-1946 годы).

Это очередные мемориальные доски на Могиле неизвестного солдата в Варшаве. Последнее открытие памятного знака на одной из колонн этого мемориала, посвященного так называемым Проклятым солдатам, произошло 15 августа 2016 - в День Войска польского.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в фейсбуке возмутился установкой этих памятных досок.

"На Могиле неизвестного солдата в Варшаве (место обязательного посещения международными делегациями) появилась таблица с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА. Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно представителей коммунистической безопасности. Поэтому теперь в Польше на государственном уровне будут чествоваться чекисты, в частности те, на руках которых кровь польских патриотов", - написал он.

Напомним, в последние недели представители польской власти позволили себе ряд выпадов по отношению к Украине из-за трактовки исторических вопросов.

Так, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пригрозил создать список невъездных украинцев с "антипольской позицией" и добавил, что в него попадут и чиновники, "которые на административном уровне, по политическим мотивам, не допускают продолжения эксгумаций и восстановления польских мест памяти".

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности людей с "антипольскими взглядами".

Недовольство Польши, в частности, вызвано мораторием на эксгумацию поляков в Украине, который был инициирован Институтом национальной памяти в конце апреля в ответ на демонтаж памятника УПА в селе Грушовичи на востоке Польши. До этого в Польше были осквернены несколько украинских памятников. Наказания виновные не понесли.