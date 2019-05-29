В Верховной Раде дали «зеленый свет» отставке Гройсмана

29 мая 2019 г. 13:23
Источник: УНИАН
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Соответствующее решение было принято не заседании комитета.

"Рассмотрев заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Комитетом по вопросам правовой политики и правосудия предлагается такое решение: рекомендовать Верховной Раде определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра", - зачитал решение председатель комитета Руслан Князевич.

Он также добавил, что, насколько ему известно, этот вопрос предлагается рассмотреть в сессионном зале 30 мая при участии Гройсмана.

Напомним, 23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

 

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