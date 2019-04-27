В Верховной Раде предложили ликвидировать "Укроборонпром"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10248, который предусматривает ликвидацию скандального предприятия ГК "Укроборонпром".

Проект закона опубликован на официальном сайте парламента.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" инициировали нардепы Юрий Береза, Иван Винник, Татьяна Черновол, Сергей Пашинский, Вадим Кривенко, Андрей Левус и Андрей Тетерук.

В документе говорится о том, что неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома" влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий и злоупотребления со стороны должностных лиц госпредприятий, которые заключаются в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности и тому подобное.

Авторы предлагают внести изменения в закон "Об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации ГК "Укроборонпром" и подчинения предприятий – участников концерна центральному органу исполнительной власти.

Также предлагается изменить особенности приватизации объектов госсобственности, осуществление государственно-частного партнерства в указанной сфере и восстановления платежеспособности должника – субъектов государственной собственности оборонно-промышленного комплекса или признания их банкротом.

Напомним, журналисты-расследователи обнародовала масштабное расследование о коррупции и хищениях в оборонном комплексе Украины.

По данным журналистов, к схеме вывода из украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпром" Павел Букин.

Также была обнародована секретная переписка участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках.

Размер хищения составляет не менее 250 миллионов гривен.

По выявленным фактам Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство, а Гладковского уволили с СНБО.