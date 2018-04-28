В воскресенье в Харьковской области пройдут выборы глав и депутатов в территориальные общины

28 апреля 2018 г. 12:35
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В воскресенье, 29 апреля,  в трех районах Харьковской области состоятся первые выборы глав и депутатов в объединенные территориальные общины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Это первые после образования объединенных общин выборы поселковых и сельских голов, депутатов местных советов  в Великобурлукском, Нововодолажском  и Харьковском(Песочин и Циркуны) районах.

Эти территориальные общины объединяют почти 50000 населения Харьковской области.

«Это первые выборы для объединенных общин в этих районах. Уровень доверия граждан к результатам их волеизъявление должно быть максимальным. И здесь у каждого своя задача. Правоохранители ни в коем случае не должны вмешиваться в избирательный процесс, но имеют мгновенно реагировать на любые нарушения закона. От попыток хулиганских действий и провокаций к попытке подкупить избирателей », - подчеркнул и.о. прокурора области Артем Степанов.

С целью обеспечения правопорядка и законности при проведении выборов в течение воскресенья в прокуратуре области, управлении СБУ и ГУ НПУ работать телефоны горячих линий:

Прокуратура Харьковской области: 057-732-56-81

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области: 057-700-16-61

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области: 057-700-29-32; 057-700-29-16

О любых нарушениях законодательства избирателям следует сообщать правоохранителям.

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