В воскресенье в семи городах Украины пройдет второй тур выборов мэров

В воскресенье, 15 ноября состоится повторное голосование на местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, в семи регионах Украины состоится второй тур выборов городского головы, а именно - в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

"В повторном голосовании, которое состоится в 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 000 в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - до 12 поселковых советов, 37 депутатов - до 33 сельских советов.

Согласно избирательного законодательства, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

На сегодня в 12 городах 10 регионов на 22 ноября также предназначенное повторное голосование по выборам городского головы, а именно: в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

В свою очередь на 29 ноября назначены повторные выборы в Черновцах.