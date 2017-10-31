В здании, где расположена квартира сына Авакова, взрывчатку не нашли

Правоохранители завершили осмотр здания на улице Мироносицкой, 22.

Как рассказали в ГУ НП в Харьковской области, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Экспертами осмотрено территорию общей площадью около 2300 кв метров, эвакуировано более 70 жителей.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.

Напомним, 31 октября в 12:34 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что на телефонную линию 102 позвонил неизвестный мужчина. Он заявил о якобы заложенной взрывчатке в доме на улице Мироносицкой.

Как сообщал АТН, ранее в СМИ появилась информация о проведении обысков на улице Мироносицкой, 22 у Александра Авакова - сына главы МВД Украины Арсена Авакова в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Вскоре на официальной странице НАБУ в сети Фейсбук появилось сообщение о том, что детективы НАБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерство внутренних дел Украины. Обыски проводятся по месту проживания вероятных фигурантов дела, отметили в НАБУ.