В зоне АТО за день погиб один военный, еще 4 ранены, - штаб

Боевики 25 раз обстреливали силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за день погиб один военный, еще 4 ранены. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Боевики российско-террористических бандформирований не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта на востоке Украины. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. К сожалению, на протяжении дня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще четверо наших воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов.

Так, на Приморском направлении боевики обстреливали силы АТО вблизи населенных пунктов Графское, Ольгинка, Марьинки, Чермалыка, Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутового и Павлополя.

На Донецком направлении после того, как боевики сразу после полуночи осуществили обстрел из минометов и гранатометов наших опорных пунктов в районе Луганского, что на Светлодарской дуге, установилось некоторое затишье.

На Луганском направлении боевики около десяти раз прибегали к вооруженным провокациям против подразделений сил АТО, в частности, в районе Троицкого, Новотошковского, Новоалександровки, Крымского, н.п. Желтое, Лобачево и Малиновое.

Ранее сообщалось, что боевики проводят в оккупированной Макеевке испытание взрывчатки.