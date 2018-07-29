Вадима Новинского внесли в базу "Миротворца"

29 июля 2018 г. 18:55
Источник: Левый берег
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Народного депутата от "Оппозиционного блока", а также одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского внесли в базу "Миротворца".

Авторы анкеты Вадима Новинского называют его "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т. н. "русского мира" от имени УПЦ (МП)".

"Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию ", - написано в анкете.

Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку.

Его обвиняют в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной розни.

По мнению редакторов "Миротворца", он также противодействует "независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ".

 

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