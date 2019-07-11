Веховная Рада приняла новый избирательный кодекс: подробности

Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс (№3112-1).

За данное решение проголосовали 230 народных депутатов. От фракции «Блок Петра Порошенко» «за» проголосовали 67, от «Народного фронта» - 43, от «Оппозиционного блока» - 20, от «Самопомочи» - 25, от Радикальной партии - 17 от «Батькивщины» - 14, от группы «Воля народа» - 2, от группы «Видродження» - 2, внефракционные - 40.

В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список.

Согласно кодексу, в распределении депутатских мандатов участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Согласно кодексу, баллотироваться может кандидат, которому исполнился 21 год и который 5 лет проживал на территории Украины - срок его непрерывного пребывания за пределами Украины в течение последних пяти лет перед днем ​​голосования на выборах не должен превышать 183 дней.

Предусмотрено создание общегосударственного округа - это вся Украина, которая состоит из 27 избирательных регионов, в основном совпадают с границами существующих на сегодня областей, но Киев и Днепропетровская область разделена на два избирательных регионы в связи с большим количеством избирателей. Избирательный регион Автономной Республики Крым объединено с Херсонской областью и создан один избирательный регион.

Согласно кодексу, приоритеты при образовании избирательных комиссий предоставляется тем партиям, которые имеют фракции в текущем созыве Верховной Рады, а все остальные партии - субъекты избирательного процесса, которые зарегистрировали кандидатов, подают своих представителей, и они определяются путем жеребьевки. При этом зарубежные участки также формируют партии, но на тех участках, где партии предложили недостаточное количество представителей, приобщается Министерство иностранных дел к формированию этих участков.

Как пояснил народный депутат Александр Черненко, представляя проект Избирательного кодекса, партийный съезд определяет единый общегосударственный список, в который входят все кандидаты. При этом на съезде не может быть менее 200 делегатов, чтобы "диванные, карманные партии за пиццей" с несколькими людьми не могли выдвигать кандидатов.

Черненко отметил, что общегосударственный список партии делится на 27 или меньше, но не менее двух третей региональных списков, в каждом из которых должно быть не менее 5 кандидатов от партии. Очередность кандидатов в списках определяет съезд. Партия сможет обратиться в Центральную избирательную комиссию и отозвать кандидата, но не позднее чем за 20 дней до выборов.

По словам Черненко, в бюллетене сам избиратель будет обязательно вписывать номер партии, за которую голосует. В то же время избиратель по желанию, а не обязательно указывает номер кандидата от той партии, за которую голосует и которому он хочет предоставить преференции.

В кабинках для голосования будут стенды с номерами партий и кандидаты от данной партии в данном региональном списке. Избиратель может в региональной части не голосовать за кандидата, и это означает, что он согласен с тем порядком кандидатов, предложила ему партия и он партии доверяет.

Как сказал Черненко, мандаты распределяются в регионах согласно набранным кандидатами голосами. "Но многие фракций настаивали, чтобы была закреплена" несгораемое "количество мандатов", - подчеркнул он.

По словам Черненко, учтено поправку народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина"), которой предусмотрено 10 таких определенных партиями "несгораемое" мандатов, то есть они не будут зависеть от того поддержали этих кандидатов избиратели.

Черненко отметил, что участковые избирательные комиссии имеют только посчитать количество бюллетеней, отданных за определенные партии и их кандидатов, а уже ЦИК считает на основе данных УИК, сколько партия набрала голосов избирателей.

По его словам, только партии, преодолевшие проходной барьер, участвуют в распределении мандатов.

Он отметил, что затем считается избирательная квота, то есть "цена" мандата - количество проголосовавших.

Как пояснил Черненко, таким образом будет определяться количество мандатов, которые получила партия в каждом регионе, а также определяется, кто эти мандаты получил из кандидатов (это зависит не от номера в списке, а от того, кто в этом списке набрал больше голосов).

Черненко сообщил, что подобная система предлагается на местных выборах, но исключительно на уровне областных и районных, а также городских советов крупных городов - более 90 тыс. избирателей.

По его словам, в малых городах, селах и поселках депутаты советов избираются по многомандатным мажоритарной системе, которая существует сегодня, но при этом побеждает не один кандидат, как сейчас, то, что получил больше голосов, а победа зависит от количества избирателей - два, три, а иногда даже четыре кандидата.

В Переходных и заключительных положениях определено, что кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023, то есть будет действовать уже во время следующих президентских и парламентских очередных выборов.

При этом со дня вступления в силу кодекса теряют силу: закон "О выборах президента Украины", закон "О выборах народных депутатов Украины", закон "О местных выборах", закон "О Государственном реестре избирателей", закон "О Центральной избирательной комиссии".