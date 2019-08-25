Великобритания и Канада против возвращения России в G7

Джастин Трюдо и Борис Джонсон встретились на полях саммита G7 во французском городе Биарриц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо считают, что Россию не следует возвращать в состав «Большой семерки», пока Москва не прекратит агрессию против Украины.

Как сообщается на сайте премьера Канады, лидеры стран обменялись мнениями по целому ряду тем. В частности – относительно вопросов международной политики.

Помимо ситуации в Украине, Джонсон и Трюдо обсудили ситуацию в Венесуэле, Гонконге, трения в Персидском заливе и в спорном регионе Кашмир на Севере полуострова Индостан.

Джонсон также поблагодарил Канаду за ее поддержку в осуждении отравления в Солсбери.

Напомним, 9 июня 2018 года на саммите лидеров стран "Большой семерки" Трамп настаивал, что для мира было бы лучше, если бы России разрешили вернуться в состав группы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G8. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе. Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что причины исключения России из группы стран "Большой восьмерки" (G8) в 2014 году сохраняют свою актуальность.