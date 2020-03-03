Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса

03 марта 2020 г. 13:13
Источник: Украинская правда
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Венецианская комиссия отказалась от идеи проведения заседания в Венеции и решила согласовать запланированные документы в письменном виде.

Об этом сообщается в Twitter комиссии.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме", - говорится в сообщении.

Напомним, неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 люди начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 

По состоянию на 2 марта, жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

 

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