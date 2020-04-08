Венедиктова возбудила против Порошенко пять уголовных дел

Генпрокурор Ирина Венедиктова возбудила пять уголовных дел о возможных противоправных действиях экс-президента Порошенко при назначении судей Верховного суда. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что дело было возбуждено 6 апреля на основании обращения работников Верховного суда Украины относительно возможных неправомерных действий при издании указов Президента от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 «О назначении судей Верховного Суда».

Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания Указов Президента Украины и назначения ими судей не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», указанным в них.

К тому же судьи были предназначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана Решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Данные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (не выполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 214 УПК 7 апреля 2020 года проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора.