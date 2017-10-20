Венгрия и в дальнейшем будет блокировать интеграцию Украины в ЕС - посол

20 октября 2017 г. 18:47
Источник: УНИАН
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Посол также подчеркнул необходимость продолжения диалога, и выразил убеждение, что к началу следующего учебного года стороны найдут модель, которая будет всех устраивать.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о намерении Будапешта продолжить блокирование дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союза из-за украинской реформы образования.

С таким заявлением выступил Кешкень, комментируя переговоры министра людских ресурсов Венгрии Золтана Балога с главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром образования и науки Лилией Гриневич 19 октября.

Он добавляет, что не получал информации об изменении официальной позиции Будапешта по данному вопросу.

"Предыдущее заявление остается в силе", – цитирует его слова издание.

Посол также подчеркнул необходимость продолжения диалога, и выразил убеждение, что к началу следующего учебного года, когда норма закона о языке обучения должна практически применяться, стороны найдут модель, которая будет всех устраивать.

Напомним, новый закон об образовании предусматривает обучение в школах только на украинском языке с 5 класса. Это вызвало протест со стороны Румынии, России, Греции и Венгрии больше всего. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и Будапешт сделали шаг к взаимопониманию.

 

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