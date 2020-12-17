Верховная Рада изменила границы 11 городов Украины, в их числе - город на Харьковщине

Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.
Так, постановлениями изменено и установлены границы:
Ранее мэр Нежина Александр Кодола в своем Facebook отмечал, что с принятием постановления площадь города Нежин увеличится на 725 га, или почти на 17%.
Проект изменения границ города разрабатывался с 2008 года.
До принятия Радой постановления фактические границы города не были установлены и юридически закреплены.