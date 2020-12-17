Верховная Рада изменила границы 11 городов Украины, в их числе - город на Харьковщине

Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

Так, постановлениями изменено и установлены границы:

Радехова Червоноградского района Львовской области;

Больших Мостов Червоноградского района Львовской области;

Рубежное района Луганской области;

Шполы Звенигородского района Черкасской области;

Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;

Арциза Болградского района Одесской области;

Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

Овруча Коростенского района Житомирской области;

Лозовой Лозовского района Харьковской области;

Корюковки Корюковского района Черниговской области;

Нежина Нежинского района Черниговской области.

Ранее мэр Нежина Александр Кодола в своем Facebook отмечал, что с принятием постановления площадь города Нежин увеличится на 725 га, или почти на 17%.

Проект изменения границ города разрабатывался с 2008 года.

До принятия Радой постановления фактические границы города не были установлены и юридически закреплены.