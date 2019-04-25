Верховная Рада приняла закон о языке

Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За решение проголосовали 278 народных депутатов Украины. "За" проголосовали 106 депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", 66 - из "Народного фронта" 0 - от "Оппозиционного блока", 21 - из фракции "Самопомощь", 21 - из фракции Радикальной партии, 16 - из "Батькивщины", 7 - из группы "Воля народа", 4 - из группы "Возрождение".

На кого распространяется действие закона о языке

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее во время выполнения служебных обязанностей. Среди них, в частности:

- руководство государства, депутаты;

- судьи, прокуроры;

- служащие Национального банка Украины;

- лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;

- педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.

Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Как закон о языке будет касаться рядовых граждан

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом отмечается, что государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых отсрочено на несколько лет.

Согласно закону, лицо, которое имеет намерение приобрести гражданство Украины, обязано засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без засвидетельствования уровня владения государственным языком, но обязаны освоить его в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Как повлияет языковой закон на рынок прессы и IT

Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/ или английском языке или языках Евросоюза. На телевидении, в интернете и печатных СМИ, в театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов также обязаны использовать украинский.

В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50%. Можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке. Сайты по умолчанию сначала загружаются на украинском, но могут иметь и другие версии. При этом украинская версия должна быть по объему не меньше версии на другом языке. Издатель должен выдавать на украинском языке не менее 50% от всех выданных им в течение года книжных изданий.

Что такое Национальная комиссия по стандартам государственного языка

Норма о том, что требования к уровню владения государственным языком, необходимого для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, вступает в силу через 2 года после вступления в силу закона. Также на два года отсрочено вступление в силу нормы о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины.

Законом предусмотрено, что документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, составленные на государственном языке, но тем, у кого украинский язык не родной, предоставлено право на транскрибированную запись своих фамилии и имени соответственно своей национальной традиции.

Законом предусмотрено, что классификация уровней владения государственным языком разрабатывается и утверждается Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).